Die Alte Schule in Hettenleidelheim soll so schnell wie möglich den Nutzern wieder zur Verfügung gestellt werden. Deshalb hat Bürgermeister Steffen Blaga (CDU) in einer Eilentscheidung Aufträge für mehr als 7700 Euro zur Gestaltung der Außenanlagen vergeben. Am Dienstag informierte er den Rat darüber. Den Zuschlag hat die Firma Leininger Bau erhalten. Es geht zum einen um die stufenlose Anpassung des Pflasters am Eingangsbereich von der Obergasse aus bis zur Querrinne sowie deren Reinigung und eventuelle Reparaturarbeiten an den Entwässerungsleitungen im Umbaubereich für 3353 Euro. Der zweite Teil des Auftrags, der für 3727 Euro angeboten wird, umfasst die Vorbereitung zur Verlegung eines Blitzschutzerders rund um das Gebäude. Dazu müssen die Pflastersteine aufgenommen und wieder verlegt werden. Wie aus den Sitzungsunterlagen hervorgeht, sind diese Arbeiten laut Fachplaner nach den aktuellen Richtlinien zur Blitzschutzausführung eines bestehenden Hauses notwendig.

Norbert Schwab (SPD) kann das nicht akzeptieren. Er sagte: „Mich ärgert, dass wir dafür Geld in die Hand nehmen müssen. Das heißt, wir verschwenden Steuern, um den Gehweg aufzumachen.“ Er erinnerte daran, dass die Gemeinde die Erdungsverhältnisse im Vorfeld habe untersuchen lassen. „Da hat wohl jemand geschlafen“, meinte er und forderte, in das Protokoll der Messungen Einsicht nehmen zu können. „Vielleicht können wir die Firma in Regress nehmen.“ Der Rat nahm Schwabs Anregung auf.