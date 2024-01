Da eine kommunale Wärmeplanung verpflichtend ist und bis zum 1. Juli 2028 für jede Gemeinde in Deutschland vorliegen soll, hatte sich die Verbandsgemeinde Leiningerland im vergangenen Jahr auf den Weg gemacht: Im Oktober 2023 erteilte der Rat seine Zustimmung zur Beauftragung einer Studie mit Potenzialanalyse und Maßnahmenempfehlungen sowie zum Stellen eines Förderantrags. Vom Bund wurde eine Förderung von bis zu 90 Prozent in Aussicht gestellt und nach Angaben der Verwaltung wäre mit Kosten von 250.000 bis 350.000 Euro zu rechnen gewesen. Dann kam das Urteil des Bundesverfassungsgerichts mitsamt Bundeshaushaltssperre und die versprochenen Fördergelder lösten sich quasi über Nacht in Luft auf. Ob das auch in Zukunft so bleiben wird, oder ob sich vielleicht noch mal neue Fördermöglichkeiten ergeben, wagt die Verwaltung nicht zu prognostizieren. Deshalb hat sie vorgeschlagen, ein halbes Jahr zu warten, während der Prozess im Jetzt noch möglichen Rahmen fortgeführt wird, um dann gegebenenfalls ohne Zuschüsse weitermachen zu können. Der Bau-, Energie- und Umweltausschuss sprach sich jedoch dagegen aus. Er legte das Projekt fürs Erste ganz auf Eis – unter anderem, weil sich nicht absehen lasse, in welche Richtung sich die Energiepolitik in den kommenden Monaten und Jahren entwickeln wird.