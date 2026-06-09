Den 3. Oktober verbringen Tausende Menschen stets auf dem „Balkon der Pfalz“: beim Battenberger Bauernmarkt. Wie der Ort den 30. Geburtstag feiert.

Premiere hatte der Battenberger Bauernmarkt zwar schon am Tag der Deutschen Einheit vor 32 Jahren. Aber da er 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, hat man laut Bürgermeister Eric Bach jetzt die Gelegenheit, das 30. Jubiläum zu feiern. Zu verdanken ist die Großveranstaltung, die das 380-Seelen-Dorf einmal pro Jahr in einen Ausnahmezustand versetzt, dem Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“, der ursprünglich mal „Unser Dorf soll schöner werden“ hieß und 1998 umbenannt wurde.

In einem dafür gebildeten Arbeitskreis wurde die Idee für das Event mit Verkaufsständen und Unterhaltungsprogramm entwickelt. 1994 fand der maßgeblich von Ulrike Schraut und Lucille Thoma organisierte Bauernmarkt zum ersten Mal statt. Damals umfasste er 25 bis 30 Anbieter. 2025 waren es 70 Beschicker, was dafür spricht, dass der Markt nichts von seiner Attraktivität verloren hat, im Gegenteil: Die Ausstellungsfläche war erstmals bis ins Hofgut ausgedehnt worden.

Besonderes Ambiente in gesperrter Straße

Diese Erfolgsgeschichte soll gewürdigt werden. Deshalb haben sich der Ortschef und die Jungwinzer der drei Weingüter – allen voran Felix Schraut, der Eventmanagement studiert – eine besondere Aktion ausgedacht: das „Battenberger Bauerntafeln“. Am 15. August wird in der eigens dafür komplett gesperrten Kirchgasse eine lange Tischreihe mit Stühlen aufgestellt – es sollen keine Bierzeltgarnituren sein, auf denen langes Verweilen unbequem wird.

„In der Art einer italienischen Bauernhochzeit werden unterschiedliche Tischdecken aufgelegt. Wir bitten darum, dass jeder mal bei sich daheim schaut, ob er etwas dazu beitragen kann“, sagt Bach. Zu dem bei einem Vorbereitungstreffen geäußerten Vorschlag, einfach eine Papierrolle zu verwenden, meint er: „Das passt nicht zum Ambiente. Wir wollen keinen Weinfestcharakter.“ Der Garten- und Landschaftsbauer Oliveira aus Grünstadt wird die Straße rund um die Tafel mit großen Topfpflanzen dekorieren. Mit Eintritt der Dämmerung sollen Lichterketten das Ganze gemütlich illuminieren.

Alex Lützke und Gitano unterhalten

Begrüßt werden die Besucher im Pfarrgarten mit einem Glas Sekt. Dazu wird Alex Lützke zur eigenen Gitarrenbegleitung singen. Anschließend wird er an der Tafel entlangspazieren und für Unterhaltung sorgen. Später wird er von dem Duo Gitano (Simon Schmidt und Ann-Kathrin Edinger) abgelöst. Am langen Tisch fließen dazu reichlich edle Tropfen. Im Preis inbegriffen sind neben Wasser und Traubensaft sechs Weine, je zwei von jedem örtlichen Winzerbetrieb. „Dafür habe ich Jubiläums-Stielgläser bestellt“, verrät der Bürgermeister. Die exklusiven Weingläser dürfen die Teilnehmer mit nach Hause nehmen.

Beim Menü stünden regionale Produkte im Fokus, versichert Felix Schraut. So komme das „Dreierlei Brot“, das zu vier Dipps gereicht wird, von der Mühle Eisenbeis aus Kleinkarlbach. Es wird Vorspeisen- und Gemüsevariationen geben, unter anderem Wildschweingulasch und Saumagen. Abschließend werden Desserts serviert, wobei es der Ausdruck „serviert“ nicht ganz trifft. „Vorgesehen ist ein Tisch-Buffet“, erläutert Schraut. In der Mitte der langen Tafel befinden sich Platten, auf die die Gerichte des jeweiligen Menü-Gangs gestellt werden. Das Essen stammt von dem Ludwigshafener Caterer Kindermann. „Wir haben mit ihm vereinbart, dass wir Lokales wie das Wild, das Brot und den Wein zuliefern dürfen“, berichtet Bach.

Für den Service sowie den Auf- und Abbau werden Helfer benötigt. Den Ausschank von weiteren Getränken übernehme der Kneipp-Verein, dessen Vorsitzender Johann Weber von der gleichnamigen Schreinerei aus Kleinkarlbach ist. Sollte Petrus an dem Abend kein Einsehen haben, werden Pavillons als Regenschutz aufgestellt.

Termin und Tickets

„Battenberger Bauerntafeln“, Samstag, 15. August, ab 17 Uhr im Pfarrgarten Sektempfang. Ab 18.30 Uhr lange Tafel in der Kirchgasse. Alles inklusive kostet 60 Euro pro Person, Acht- bis 16-Jährige zahlen die Hälfte. Karten gibt’s ab sofort bei Bürgermeister Eric Bach, in den drei Weingütern Denig, Pahlke und Schraut sowie bei der Schreinerei Weber in Kleinkarlbach.

