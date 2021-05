Die Umbauarbeiten für ein größeres Badezimmer von Familie Skubski stehen kurz vorm Abschluss. In zwei Wochen wollen Mirjam und Benjamin mit ihrem schwerbehinderten Sohn Timothy Bad-Premiere feiern. Und das nur drei Monate nach dem ersten RHEINPFALZ-Artikel über die Spendenaktion. Eine Erfolgsgeschichte.

Seit dem Start der Spendenaktion des Bundesverbands Kinderhospiz für Timothy am 1. November sind über 10.000 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen, freut sich Mirjam Skubski, dass nach dem Bad-Umbau wohl noch Geld für den Umbau der Treppe zu einer Rampe am Hauseingang übrig bleiben wird. Mitentscheidend für diesen unbürokratisch umgesetzten Erfolg sind die drei Grünstadter Firmen Haas, Blaum und Kronemayer. Diese hatten den Skubskis gleich nach Bekanntwerden ihrer Notlage zugesichert, die wichtigsten Sach- und Dienstleistungen beim Umbau zum barrierefreien Bad unentgeltlich zu übernehmen.

Die Eltern sind dankbar für die Hilfe

„Wir sind allen unendlich dankbar“, sagen die Eltern, „besonders Alexander Haas, der die anderen ja zum Mitmachen motiviert hatte.“ Die Grünstadter Handwerker haben inzwischen jeweils mehrere tausend Euro Material- und Arbeitskosten – insgesamt über 20.000 Euro – übernommen: Heizung-Sanitär Kronemayer die Installationen, das Fliesenstudio Blaum die Badfliesen und die Firma Haustechnik Haas die behindertengerechten Sanitärausstattungen.

Der bei der evangelischen Kirche in Grünstadt als Gemeindediakon tätige Benjamin Skubski ist nicht nur von der enormen Spendenbereitschaft, sondern auch als Bauherr begeistert: „Das hat alles reibungslos, ohne große Aufregungen oder Zeitverzug geklappt.“ Nun können sich die Skubskis – inklusive des dreijährigen Töchterchens Naomi – auf ein richtig geräumiges Badezimmer in ihrem neuen Zuhause freuen. In dem bisherigen engen Raum war das Waschen des schwerbehinderten, 1,20 Meter großen und gut 30 Kilogramm schweren Jungen nur unter den größten gemeinsamen Anstrengungen möglich. Denn Timothy hat das äußerst seltene Syndrom STXBP1 – ein Defekt jenes Gens, das für die geistige und körperliche Entwicklung eines Menschen zuständig ist. Er wird wohl zeit seines Lebens mit seiner Epilepsie zu kämpfen haben, seine Umwelt nie richtig erfassen oder sprechen und laufen können. Ganz zu schweigen vom eigenständigen Waschen.

Viel Platz im Bad

Das Waschen des Jungen können die Eltern bald wesentlich einfacher übernehmen, da sie in dem neuen Badezimmer den notwendigen Platz für spezielle Einsätze und Hilfsmittel haben. Nachdem der Krankenkassen-Zuschuss für den Umbau bei weitem nicht gereicht hatte, hat dies die Spendenaktion – fast in Rekordzeit – möglich gemacht. Die drei Grünstadter Handwerker haben Wort gehalten.

„Natürlich haben wir immer mal wieder Termine quetschen müssen, damit nicht zu lange Wartezeiten entstehen, aber das gehört dazu und wir drei haben das sehr gut hingekriegt“, sagt Alexander Haas stellvertretend für die im Bad tätigen Handwerker.

Wenn in etwa zwei Wochen alle Arbeiten komplett abgeschlossen sind, wollen Blaum, Haas und Kronemayer in einer kleinen Feierstunde auf die gelungene Aktion anstoßen. Natürlich direkt vor Ort im frisch umgebauten Badezimmer – genügend Platz ist dort ja. Wenn auch in erster Linie für Timothy. Aber der Junge hat bestimmt nichts dagegen, wenn sein Bad für diesen Anlass mal zweckentfremdet wird.