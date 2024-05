Barrierefreiheit sollte nicht erst dann Thema werden, wenn ein Notfall eingetreten ist. Eine frühzeitige Planung ermöglicht es, die Wohnumgebung individuell auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen und langfristig ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu führen. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich rechtzeitig mit der Senioren- oder Behindertengerechtigkeit der eigenen Wohnung auseinanderzusetzen. Das bietet allen Menschen, unabhängig von Alter oder körperlicher Verfassung, uneingeschränkten Komfort. Wichtig sind stufenlose Zugänge, breite Türen, ausreichend Bewegungsflächen und ein barrierefreies Bad. Die qualifizierte Architektin Anik Mühle der Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und Wohnen wird hierzu einen Vortrag im Pflegestützpunkt Grünstadt halten: am Montag, 3. Juni, 17 bis 19 Uhr. Um besser planen zu können, bittet der Pflegestützpunkt um Anmeldung bis Freitag, 31. Mai, per E-Mail an anna.iljuschkina@pflegestuetzpunkte-rlp.de, oder telefonisch unter 06359 8726767.