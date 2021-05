Statt an der Ecke zur Leininger Straße soll eine barrierefreie Bushaltestelle in Ebertsheim jetzt in der Mertesheimer Straße entstehen. Der Gemeinderat hat den Auftrag für die Planung jetzt vergeben.

Manchmal kommt alles ganz anders, aber dennoch wie gewünscht. Die Gemeinde Ebertsheim plant schon seit längerem, dass in der Ortslage zumindest eine Haltestelle eine barrierefreie Einsteigemöglichkeit in die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs ermöglicht. Bislang war in den Sitzungen des Gemeinderats stets die Rede davon, dass die bestehende Bushaltestelle direkt neben der L 395 an der Ecke zur Leininger Straße umgebaut werden soll. Dieses Vorhaben hat der Rat jetzt verworfen und plant stattdessen gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität den Neubau einer barrierefreien Haltestelle in der Mertesheimer Straße.

Die Stelle liegt zwar auch direkt an der Landesstraße, die durchs Eistal führt, allerdings auf der gegenüberliegenden nördlichen Fahrbahnseite, wie in der Ratssitzung am Mittwochabend von Ortsbürgermeister Bernd Findt (FWG) erklärt wurde. Mit der Behörde hatte es in den vergangenen Wochen Abstimmungsgespräche gegeben, bei denen es unter anderem um die Beauftragung eines Ingenieurbüros ging. „Da die Auftragssumme wohl unterhalb der Grenze von 300.000 Euro liegen wird, ist eine Ausschreibung nicht nötig“, erklärte Findt. Seitens des LBM sei ein fachkundiges Büro vorgeschlagen worden, dem der Gemeinderat anschließend auch den Auftrag zur Planung erteilte.

Bezuschussung steht noch aus

Unklar ist derzeit die Finanzierung des Projekts. „Das ist noch offen, aber wir haben entsprechende Anfragen für die Bezuschussung auf den Weg gebracht“, sagte Findt. „Möglich ist, dass wir eine Zuwendung von bis zu 75 Prozent der Baukosten erhalten. Der Ortsbürgermeister machte deutlich, dass die barrierefreie Bushaltestelle nur dann gebaut werden kann, wenn auch Landesmittel fließen. „Wir müssen uns über die Finanzierung bei der Aufstellung des Nachtragshaushalts Gedanken machen, denn bislang sind für das Projekt noch keinerlei Mittel bereitgestellt worden“, erläuterte Findt.

Nach Rücksprache mit der Vermessung des LBM in Koblenz sei klar geworden, dass die erweitere Fahrspur, die für die Bushaltestelle nötig ist, Eigentum des Straßenbaulastträgers, also des Landes, wird. Die dahinterliegende Fläche, also die eigentliche Bushaltestelle, ist schon jetzt eine öffentliche Fläche der Ortsgemeinde und soll auch künftig in deren Eigentum verbleiben. Die Gemeinde muss für die Kosten der Vermessung aufkommen, informierte Findt den Rat außerdem.

Grundsätzlich begrüßt wurde die Einrichtung der barrierefreien Bushaltestelle von der SPD-Opposition im Ebertsheimer Gemeinderat. „Eine gute Sache für unseren Ort, auch wenn der Standort jetzt etwas verschoben werden muss“, sagte Fraktionssprecher Michael Gander.

Auch Alt-Bürgermeister Reinhard Fischer (SPD), der sich stark in der Seniorenarbeit auf VG-, Kreis-, und Landesebene engagiert, freute sich am Sitzungsende über die Entwicklung. „Unsere Gemeinde und unsere Senioren brauchen das“, sagte er.