Der SC Delphin Grünstadt startete mit der ersten Herrenmannschaft in der Landesliga in Koblenz und mit dem Damenteam in der Verbandsliga in Kaiserslautern bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften.

Die Aufgabe des Trainers Michael Dietz ist es, die Mannschaften so aufzustellen, dass die Zeiten der Einzelrennen, die in Punkte umgerechnet werden, das beste Gesamtergebnis ergeben. Dabei kommt es vor, dass nicht jeder seine Paradestrecke schwimmt, sondern sich mannschaftsdienlich auch über die oft ungeliebten 1500 m Freistil oder 200 m Schmetterling quält.

Zu Anfang lief alles nach Plan, und die Herrenmannschaft der Delphine lag auf dem sicheren vierten Platz, der den Klassenerhalt garantiert. Felix Brade schwamm gewohnt schnell und zuverlässig und schaufelte bei fünf Starts 2632 Punkte auf das Mannschaftskonto. Seine beste Leistung waren 100 m Freistil in 0:53,91, die mit 575 Punkten belohnt wurde.

117 Punkte Rückstand auf TV Bad Bergzabern

Gewohnt souverän schwamm Gregor Schreiner über 1500 m zu über 500 Punkten und steuerte bei drei Starts 1465 Zähler bei. Die Vielstarter Robin Karsch und Fiete Baaden starteten je fünfmal und erreichten 2087 beziehungsweise 2079 Punkte.

Die Brüder Jonas und Tobias Griebe, Phil Maarten Milius und Johannes Richling trugen mit guten Leistungen dazu bei, dass am Ende 13.849 Punkte zusammenkamen. In der Endabrechnung lagen die Herren jedoch mit 177 Zählern Rückstand auf den TV Bad Bergzabern auf Platz fünf.

Jetzt kommt es darauf an, wie die Wettkämpfe der Konkurrenz am kommenden Wochenende ausgehen und ob es eine Mannschaft gibt, die mehr Punkte schwimmt als die Delphine, dann würde die Herrenmannschaft in die Verbandsliga absteigen.

32 Zähler fehlen zum direkten Aufstieg

Im Gegensatz dazu steht das Damenteam möglicherweise kurz vor dem Aufstieg in die Landesliga. Lediglich 32 Punkte fehlten den Delphinen, und sie hätten sich vor Bad Bergzabern platziert und den direkten Aufstieg geschafft. Jetzt entscheiden auch hier die Ergebnisse des kommenden Wochenendes.

Mara Griebe sammelte bei fünf Starts 2500 Punkte (100 m und 200 m Freistil in 1:01,81 beziehungsweise 2:16,18. Positive Überraschungen boten Elisa und Alexandra Graf sowie Clara Freyberg, die neu integriert worden waren. Sophia Sauer schwamm trotz größerer Trainingspause ein gutes Rennen. Maren Dohn, Sina Fleischmann, Jasmin Binder, Jule Finkler und Lenja Schraut erfüllten alle Erwartungen und trugen so zu diesem guten Ergebnis bei.