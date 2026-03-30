Das Ballettstudio LaVa tanzt lädt am 30. Mai, und 31. Mai, ins Weinstraßen-Center zu ihrer neuen Show „LaVa tanzt durch Nezara – eine Reise zu fernen Planeten“ ein.

Es gibt keine bessere Möglichkeit, Tanz, Musik und Bühnenbild zu kombinieren, um Geschichten, Themen oder Stimmungen zu vermitteln, als der klassische Balletttanz. Dieser zeichnet sich durch hohe Präzision, Eleganz und Disziplin aus. Die Kreativität und Liebe zum Tanz von den Tanzpädagoginnen Laura Frühsorger und Vanessa Wernecke verspricht eine mitreißende Inszenierung. Schon der Name „Nessara“ ist ein kreatives Wortspiel und setzt sich aus den Vornamen der Inhaberinnen zusammen. „Die Geschichte unserer Aufführung spielt dieses Mal um die beiden Schwestern Enya und Mara, die sich abends im Bett vor dem Einschlafen fantasievolle, abenteuerliche, geheimnisvolle und lustige Geschichten von fernen Planeten aus der Galaxie Nessara erzählen“, verrät Frühsorger.

Die Planeten, von denen die Schwestern erzählen, sind ganz unterschiedlicher Natur: ein Planet voller Süßigkeiten, ein Katzenplanet, der Planet Licht und Schatten, ein Musik-Planet, ein Zeit-Planet, auf dem Uhren unterschiedlich ticken, der Florella-Planet mit Schmetterlingen und Käfern, der Elemente-Planet mit Eiskristallen, Feuer und Wind sowie der magische Planet Avaron mit Drachen und Elfen. „Die Geschichten, die sich die beiden Schwestern erzählen, haben die Hauptdarstellerinnen aufgesprochen und diese werden während der Vorstellung eingespielt“, erklärt Wernecke. Für die Veranstaltungen gibt es vier Hauptdarstellerinnen, die im Wechsel spielen.

„Unsere Kostüme wurden teilweise von Petra Asel genäht, den Rest haben wir dazugekauft“, erzählt Wernecke. Insgesamt treten 150 Tänzerinnen im Alter von zwei bis 18 Jahren auf, wobei die Zweijährigen zusammen mit ihren Müttern tanzen. „Für dieses Stück haben wir schon seit vergangenem Sommer Ideen gesammelt, haben viel geplant und ganz unterschiedliche Musik herausgesucht, jeweils zur Gruppe und zum Thema passend“, ergänzt Frühsorger.

Auch einige Tanz-Soli sind zu bestaunen, wie das Feen-Solo und das Schmetterlings-Solo. Die Fördergruppe „Unity Dancers“ hat zwei Auftritte. Eine Herausforderung war es, den Kindern die Themen so zu vermitteln, dass sie diese verstehen und tänzerisch umsetzen können. „Wie tanzt man beispielsweise Licht und Schatten oder Wind – wie erklärt man einer Elfjährigen, wie man Wind oder auch Windstille tänzerisch darstellen kann?“, beschreibt Frühsorger die Schwierigkeit.

Seit Dezember wird geprobt. Die Vorstellung dauert anderthalb Stunden, alle Kinder des Ballettstudios – außer der Yoga-Abteilung – sind beteiligt. Wer sich an die letzte Aufführung „LaVa tanzt am Meer“ erinnert, wird nicht überrascht sein: Die Eintrittskarten sind künstlerisch in Form eines Planeten gestaltet.

Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 18. April, im Ballettstudio von 13 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt kostet 15 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Kinder bis zehn Jahren. Karten können auch per E-Mail an info@lava-tanzt.de bestellt werden. Die Vorstellungen beginnen am Samstag, 30. Mai, um 16 Uhr und am Sonntag, 31. Mai, um 11 Uhr im Weinstraßen-Center in Grünstadt.