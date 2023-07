Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einer großen Vorführung unter dem Titel „LaVa tanzt am Meer“ präsentierte am Samstag und Sonntag die Ballettschule LaVa tanzt aus Grünstadt im ausverkauften Weinstraßen-Center eine hervorragende Show mit 120 Kindern auf der Bühne.

Schon vor Beginn der Vorführung wurden die Besucher auf Reise eingestimmt, war doch auf der großen Leinwand auf der Bühne eine Szene aus der Abflughalle eines Flughafens