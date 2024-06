In Kerzenheim tut sich was: Auf einer Freizeitfläche entlang des Wegs in Richtung Lautersheim laufen derzeit Vorbereitungen für ein neues Spielfeld. Aufgrund der widrigen Witterungsbedingungen der vergangenen Wochen geriet die Baustelle zwar ins Stocken, doch nun geht es wieder zügig voran. In wenigen Wochen soll dort ein Balancier-Parcours für Kinder ab drei Jahren entstehen. Dieser Parcours ist eine Idee der freiwilligen Helfer, die während der Pandemie in der lokalen Corona-Teststation in Kerzenheim tätig waren. Für ihren Einsatz erhielten die Ehrenamtlichen eine Aufwandsentschädigung, die sie unter anderem für dieses Projekt spendeten, wie Kerzenheims Ortschefin Andrea Schmitt (CDU) auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt. Nach Abschluss der Baggerarbeiten werden auf der Fläche 14 verschiedene Spielmöglichkeiten aufgebaut sein. Zu den Attraktionen gehören dann unter anderem ein Balance-Seil, ein Zick-Zack-Balken, Drehbalken und Schlaufenseile. Diese Vielfalt an Spielgeräten soll den Kindern helfen, ihre Geschicklichkeit und ihren Gleichgewichtssinn zu trainieren. Die offizielle Einweihung der neuen Anlage soll in wenigen Wochen stattfinden und mit einem Fest für die Corona-Helfer gefeiert werden. Das Projekt stehe nicht nur für die aktive Unterstützung der Gemeinde während der Pandemie, sondern auch für den gemeinschaftlichen Zusammenhalt und das Engagement der Bürger von Kerzenheim, betonte Schmitt im Gespräch.