Kerzenheim ist um eine Attraktion reicher: Am Wochenende wurde der neue Balancier-Parcours mit seinen 14 Spielmöglichkeiten feierlich eingeweiht. Warum es den Platz ohne die Corona-Pandemie wohl nie gegeben hätte.

Gemeinsam etwas bewegen, für eine gute Sache einstehen und den Menschen wieder was zurückgeben: Das war das erklärte Ziel der engagierten Bürger, die während der Pandemie in Kerzenheim das örtliche Corona-Testzentrum betrieben. Dass das keine leeren Phrasen sind, davon konnte man sich am Wochenende auf dem Freizeitgelände am Lautersheimer Weg überzeugen. Dort wurde ein Balancier-Parcours eingeweiht, den die Helfer des Testzentrums spendiert haben. Vor einiger Zeit hatten sie bereits für die Weihnachtsbeleuchtung in Rosenthal und Kerzenheim gespendet.

Rückblende. Während der Corona-Pandemie bestimmten strenge Hygiene-Regeln das tägliche Leben. An vielen Stellen im Land wurden Corona-Testzentren aus dem Boden gestampft. „Wir wollten in Kerzenheim nicht untätig sein und suchten nach Lösungen“, erzählt Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU). Man habe sich damals beim DRK in Eisenberg umgeschaut und auch durch den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Donnersbergkreises, Eberhard Fuhr, hätten die Kerzenheimer schnelle und umfassende Unterstützung erhalten.

Über die sozialen Medien suchte Schmitt schließlich nach Helfern. „Sieben Personen hätten wir gebraucht und am Schluss waren es 30 Menschen, die ehrenamtlich im Testzentrum angepackt haben“, sagt Schmitt stolz. Ursprünglich ging das Team damals davon aus, dass der Spuk in wenigen Wochen oder Monaten vorbei sei. Aus angenommenen drei bis vier Monaten wurden eineinhalb Jahre Testzentrum in Kerzenheim. „Wir hatten einen riesigen Zuspruch, auch von Menschen außerhalb der Gemeinde“ erinnert sich Schmitt.

Die notwendigen Corona-Schnelltests wurden vom Gesundheitsministerium zur Verfügung gestellt. Und der Einsatz wurde auch belohnt. Das Helfer-Team in Kerzenheim wurde für jeden Test so entlohnt, als hätte ihn eines der vielen professionellen Teststellen durchgeführt. Irgendwann drängte sich die Frage auf: Was machen wir mit dem Entgelt? Alle Helfer waren sich darin einig, auf das persönliche Honorar zugunsten guter Zwecke in Kerzenheim und Rosenthal zu verzichten. Klar war aber auch, dass hiermit nicht Pflichtaufgaben der Gemeinde mit abgegolten werden sollten.

Als sich abzeichnete, dass die Corona-Einschränkungen auch über die Weihnachtsfeiertage gehen sollten, war man sich im Testzentrum sehr schnell einig, der Bevölkerung ein Licht der Hoffnung zu stiften. Für rund 25.000 Euro wurde damals Weihnachtsbeleuchtung beschafft und wiederum durch Ehrenamtliche montiert.

Die zweite große Spende sollte dann etwas für die Kinder sein. Das Team holte sich Ratschläge im Kindergarten und von anderen Fachleuten, die sich mit großen Spielgeräten auskennen. Die Wahl fiel schließlich auf einen Balancier-Parcours. Für rund 35.000 Euro wurde das mehrgliederige Großspielzeug beschafft und aufgestellt. Die Gemeinde stellte die Fläche, die eigentlich zur Friedhofserweiterung vorgesehen war, zur Verfügung.

Die Einweihung wurde nun durch ein großes Fest begleitet. Der Termin am vergangenen Samstag fiel aber förmlich ins Wasser. Am Sonntag kamen dann aber doch viele Familien zu dem Fest. Der Verein der Kleingärtner sorgte für die Bewirtung und die sich in Gründung befindliche Bürgerstiftung Kerzenheim-Rosenthal lockte mit einer Kaffee- und Kuchen-Tafel.

Und die Kinder? Die hatten ihren Spaß. Sie stellten ihr Geschick an den 14 verschiedenen Spielmöglichkeiten unter Beweis. Dabei mussten sie beispielsweise an einem Seil hangeln, Zick-Zack-Routen bestehen, über einen Drehbalken laufen oder sich in Schlaufenseilen bewegen. Währenddessen suchten die Erwachsenen die Geselligkeit. An den Tischen gab es Unterhaltungen darüber, wie man auch weitere Projekte über Partei- und Vereinsgrenzen hinweg in Angriff nehmen könnte. Große Erwartung setzen einige in die neue Bürgerstiftung, die sich im September konstituieren will.