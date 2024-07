Am Samstag wird auf dem Freizeitgelände am Lautersheimer Weg in Kerzenheim ein sogenannter Balance Parcours für Kinder eröffnet. Diese Spieleinrichtung haben die Helfer des Corona-Test-Zentrums in Kerzenheim gestiftet. Zur Eröffnung sind die Kinder der örtlichen Kita eingeladen worden. Außerdem wird ein Info-Mobil zum Thema Wild und Wald vor Ort sein. Die Kinder können sich auch schminken lassen oder sich an anderen Spielen beteiligen. Die Bürgerstiftung Kerzenheim/Rosenthal wird ebenfalls mit einem Informationsstand mit von der Partie sein. Beginn der Veranstaltung ist 11 Uhr.