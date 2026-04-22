Was Fachleute im Wasser aus den neuen Kerzenheimer Leitungen gefunden haben, kann schlimme Krankheiten verursachen. So haben die Verbandsgemeindewerke darauf reagiert.

Die Arbeiten an den Wasserleitungen in Kerzenheim haben sich um rund zwei Wochen verzögert. Der Grund sind Keime, die bei Routineproben in neuen Leitungsabschnitten festgestellt wurden. Inzwischen sind die Proben aber sauber, und der Einbau geht weiter.

„Das ist nichts Ungewöhnliches“, versichert Andreas Lill, Leiter der Verbandsgemeindewerke, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die neue Leitung entstehe abschnittsweise parallel zur bestehenden. Nach jedem Bauabschnitt reinigten, spülten und desinfizierten die Arbeiter das Rohr, bevor sie Wasserproben entnehmen. Es handele sich um ein Standardverfahren; zwei bis drei Anläufe seien dabei nicht ungewöhnlich. Weitergebaut werde stets erst, wenn die Proben in Ordnung seien.

Gefahr für Harntrakt und Verdauungssystem

Zunächst fanden die Fachleute Lill zufolge sehr geringe Mengen von Escherichia coli – Werte von drei bis vier KBE/ml. Die Abkürzung steht für Koloniebildende Einheit pro Milliliter. Da der Grenzwert für E.-coli-Bakterien im Trinkwasser aber bei Null liegt, musste sofort eingegriffen werden E.-coli-Bakterien kommen im Darm von Vögeln und Säugetieren vor und können laut Bundesinstitut für Risikobewertung außerhalb des Darms schwere Erkrankungen auslösen, etwa im Harntrakt oder im Verdauungssystem. Zudem sind sie als Erreger von Blutvergiftungen und Krankenhausinfektionen gefürchtet.

Aktuell werden in Kerzenheim die letzten Meter Wasserrohre verlegt. Archivfoto: Silke Bauer

Nachdem die E.-coli-Bakterien nach mehreren Spülvorgängen aus den Kerzenheimer Wasserrohren verschwunden waren, tauchte eine andere Bakterienart auf: Pseudomonas aeruginosa. Das Deutsche Institut für Infektionsforschung bezeichnet sie als wichtigen Krankenhauskeim und Lebensmittelverderber. Besonders gefährlich sind sie für immungeschwächte Menschen. Sie sind berüchtigt für ihren süßlichen Gestank und können blau-grünen Eiter hervorrufen. Infizieren kann man sich zum Beispiel, wenn verseuchtes Duschwasser auf offene Wunden gelangt.

Desinfektion mit Natriumlösung

Andreas Lill sagt, solche Bakterienfunde könnten auftreten, wenn bei der Montage Verunreinigungen an das Material gelangen. „Da muss nur mal eine Mücke in das Rohr reinfliegen oder man greift beim Einbau mit dreckigen Fingern daran und schon ist es passiert“, sagt der VG-Werkechef. Nach erneuter Reinigung und Spülung seien die Werte nun unauffällig.

Für die Desinfektion nutzten die Mitarbeiter der VG-Werke zunächst Wasser und ließ es stundenlang durch die Leitungen laufen, danach setzten sie eine Natriumlösung ein. Chlor wäre zwar auch möglich, sagt Lill, gelte aber als zu scharfes Mittel, das nur in Extremfällen zum Einsatz komme.

Die Trinkwasserversorgung sei zu keiner Zeit betroffen gewesen, betont Lill. Die Haushalte wurden während der Desinfektionsmaßnahmen über die alten Leitungen mit Wasser versorgt.