Die Bahnstrecke zwischen Grünstadt und Ramsen wird Ende Mai wegen Bauarbeiten gesperrt. Worauf sich Anwohner und Fahrgäste während der Arbeiten einstellen müssen.

Wann finden die Bauarbeiten statt?

Die Bahnstrecke zwischen Grünstadt und Ramsen wird von Freitag, 22. Mai, bis Dienstag, 26. Mai, komplett gesperrt. Das teilt die DB Infrago mit, die für das deutschlandweite Schienennetz des Konzerns zuständig ist.

Was wird an der Strecke gemacht?

Laut Kai Herzogenrath, Projektleiter bei DB Infrago, geht es bei der Aktion um Instandhaltungsarbeiten an Durchlässen und an den Gleisen. Die Wasserabläufe sollen kontrolliert werden, damit Regen- oder Oberflächenwasser zuverlässig abgeleitet werden kann. Herzogenrath informiert, dass entlang der Strecke Bagger im Einsatz sein werden, die an manchen Stellen die Schienen temporär lösen.

Welche Orte oder Straßenzüge entlang der Strecke sind besonders betroffen?

Die Hauptarbeiten finden in Mertesheim im Bereich des Bahnhofs und der Bahnhofstraße statt. In Eisenberg wird in der Nähe des Bahnübergangs hinter dem Gewerbegebiet „Am Gielbrunnen“ gearbeitet sowie im Bereich der Industriestraße. Ebenfalls sind Arbeiter im Verlauf der Strecke Eisenberg bis Ramsen aktiv. Dort wird jedoch nur an den Gleisen gearbeitet, was laut Herzogenrath keine besondere Beeinträchtigung darstellt.

Warum sind die Arbeiten notwendig?

Schon in der Vergangenheit habe es in diesem Streckenabschnitt die Gefahr von Überflutungen bei Starkregen gegeben, teilt Herzogenrath mit. Bereits im August 2025 hatte die Bahn auf der Strecke zwischen Grünstadt und Ramsen eine Sperrung für drei Tage angekündigt. Die Strecke zwischen Eisenberg und Ramsen wurde neun Tage geschlossen. Damals wurden verschiedene Probleme genannt, darunter ein instabiler Hang, sanierungsbedürftige Wasserdurchlässe und Schäden an der Bockbachtalbrücke. Vor allem der Bereich hinter Ramsen in Richtung Eiswoog war schon damals von längerfristigen Sicherheitsbedenken betroffen. Derzeit kann der Eiswoog nur mit dem Bus erreicht werden, da die Bockbachtalbrücke wegen geplanten Sanierungsarbeiten gesperrt ist. Ein Bahnsprecher teilt mit, dass derzeit Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde laufen. Dabei soll geklärt werden, wie die Standsicherheit des Bauwerks bewahrt werden kann, ohne es zu stark zu verändern, da es sich um eine historische Brücke handelt. In Zukunft könnte es noch weitere Eingriffe in dem Streckenabschnitt zwischen Grünstadt und Ramsen geben, so Herzogenrath. Diese würden aber den Zugbetrieb voraussichtlich nicht beeinträchtigen, so der Projektleiter.

Wird auch nachts gearbeitet?

Es wird auch nachts gearbeitet, kündigt Herzogenrath an. Deshalb müssen sich Anwohner in Mertesheim und in Eisenberg im Streckenverlauf auf Baulärm einstellen. Das wird auf jeden Fall die erste Nacht betreffen, möglicherweise auch die zweite, so Herzogenrath.

Welche Maschinen kommen zum Einsatz?

Unter anderem kommen mehrere Zweiwegebagger, ein Zweiwegesaugbagger, Kanalreinigungs- und Inspektionsfahrzeuge zum Einsatz.

Was passiert, wenn die Arbeiten nicht rechtzeitig fertig werden?

Laut Kai Herzogenrath sind die Arbeiten gut geplant und durchgetaktet. Der Bahnmitarbeiter geht davon aus, dass die Strecke also nach Plan wieder geöffnet werden kann.

Gibt es einen Schienenersatzverkehr?

Ja. Nach Angaben von DB Regio entfallen wegen der Gleisarbeiten die Züge der Linie RB 46 im Abschnitt zwischen Grünstadt und Ramsen. Für diesen Zeitraum wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Reisende müssen dabei mit längeren Fahrzeiten rechnen, heißt es. Der derzeit bestehende Ersatzverkehr zwischen Eiswoog-Ramsen und Eisenberg wird währenddessen eingestellt. Wichtig für Fahrgäste: Der neu eingerichtete Ersatzverkehr fährt in Ramsen an der Haltestelle „Am Denkmal“ ab. Zwischen der Strecke Grünstadt und Frankenthal fahren die Züge regulär weiter.