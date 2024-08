Eigentlich war die Stadtverwaltung davon ausgegangen, dass der Baustellen-Bereich am Grünstadter Bahnhof erst am Mittwoch wieder freigegeben wird. Dort ist in den vergangenen Wochen vor allem die 120 Meter lange Entwässerungsrinne der Busspur ausgetauscht worden, die unter der Last der schweren Fahrzeuge marode geworden war. Passagiere mussten deshalb Ersatz-Haltestellen nutzen, auch für Autofahrer kam es zu Sperrungen und Umleitungen. Laut Stadtverwaltung ist die Baustelle aber bereits am Montag vollständig abgeräumt worden, der Verkehr fließt seither wieder ohne Einschränkungen.