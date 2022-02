Sie ist ein ewiges Thema in der Ortsgemeinde Ebertsheim: die Überführung über die Bahnlinie am alten Haltepunkt. Das mehr als 80 Jahre alte Bauwerk in der Verlängerung der Neugasse ist schon seit langer Zeit baufällig, seit 2016 ist es für den fahrenden Verkehr gesperrt.

Rund zwei Jahrzehnte lang hat die Ortsgemeinde vergeblich versucht, die Bahn dazu zu bewegen, die Überführung zu erneuern. „Die Bahn hätte das zwar gemacht, wollte aber, dass die Brücke danach in den Besitz der Ortsgemeinde übergeht. Das wollte der Gemeinderat aber nicht“, beschreibt Ortsbürgermeister Bernd Findt (FWG) das Problem der endlosen Geschichte. Denn dann wären auch Folgekosten an der Gemeinde hängengeblieben, etwa durch jährliche Kontrollen. „Und wenn dann in 20, 30 Jahren die nächste Sanierung ansteht, könnte das richtig ins Geld gehen. Da muss man ja nur nach Ludwigshafen schauen“, so Findt.

Plötzlicher Sinneswandel

Nun hat die Bahn aber überraschend doch vor, die Überführung aus Stahlbeton mit Sandsteinverkleidung zu erneuern. Die Vorarbeiten laufen seit Ende Januar, die Brücke ist mittlerweile auch für Fußgänger gesperrt. „Ab 25. Juli bis wohl zum 2. September sollen dann die Hauptarbeiten laufen. Dann wird auch die Bahnstrecke voll gesperrt“, berichtet der Bürgermeister über den Zeitplan der Bahn, der vorsieht, dass das Projekt Ende Dezember abgeschlossen ist. Woher der plötzliche Sinneswandel kommt? Findt sagt dazu: „Das wurde uns nicht mitgeteilt. Aber er freut uns auf jeden Fall.“ Derzeit liefen noch Verhandlungen über mögliche Transportwege, damit nicht der ganze Baustellenverkehr durch die Ebertsheimer Ortslage muss. Zuwegungen über verschiedene Wirtschaftswege seien bereits geschottert worden, so Bernd Findt.