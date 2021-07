Wichtig für die gesellschaftliche Entwicklung Mertesheims sei das Backhaus, das die Gemeinde schon länger bauen will. Zumindest sah das der Rat bislang so. Plötzlich gibt es kritische Stimmen. Eine Leader-Förderung für das Projekt in Höhe von 14.625 Euro ist bereits bewilligt. Jetzt ging es im Gremium um die Auftragsvergabe und offensichtlich kamen bei einigen Bürgervertretern Zweifel auf, ob das Backhaus wirklich gebaut werden sollte. Wie Waßner und der Beigeordnete Jörg Spatz (FWG) übereinstimmend erläuterten, soll es südlich des Dorfgemeinschaftshauses entstehen. Bedenken meldeten vor allem Peter Herbst (parteilos) und Doris Nitzsche (FWG) an. Herbst wollte die Kosten nicht tragen, Nitzsche hinterfragte generell die Sinnhaftigkeit eines Backhauses. Dies nahm Waßner mit Verwunderung auf, da aufgrund der bisher einhelligen Befürwortung des Projektes die Ausschreibung schon erfolgt war. Mit fünf Ja-Stimmen bei drei Gegenvoten und einer Enthaltung wurde der Bauauftrag für das Backhaus vergeben.