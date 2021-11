Das zehnte Weihnachtskonzert im elften Jahr des Hammer Twintetts hat am Freitag begeisterte Zuschauer angelockt. In der Tiefenthaler Feldscheune präsentierten Roland Vanecek (Tuba, Keyboard), sein Bruder Bernhard (Posaune) und Arne Moss, der für den erkrankten Thomas Hammer am Schlagzeug eingesprungen war, ihr Backblech-Konzert. Bei diesem besonderen Adventskonzert werden Weihnachtslieder in Swing, Jazz sowie Klassik verpackt und teils augenzwinkernd interpretiert. Dabei kam man mitunter aus dem Staunen nicht mehr heraus. Obwohl die Veranstalter Wärmestrahler aufgestellt hatten, war es am Veranstaltungsort doch recht zugig und kühl. Die Tiefenthaler Landfrauen kümmerten sich um das leibliche Wohl der Konzertgäste.