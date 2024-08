Heidi Heinrich-Henn aus Göllheim und Sabrina Hilgert aus Kerzenheim stricken Babymützchen für Frühchen, die an Neugeborenenstationen von Krankenhäusern in der Umgebung gespendet werden. Außerdem spenden sie an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Ihre Geschichte.

Sabrina Hilgert hat die Kreativität vermutlich in die Wiege gelegt bekommen. Die 42-jährige Schreinermeisterin, die in Kerzenheim eine kleine Schreinerei betreibt, ist handwerklich