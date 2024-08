Das Babberlababb-Theater der Siedlergemeinschaft Grünstadt hatte am Donnerstagabend zur Premiere seines neuen Stücks „Drei Weiber und ein Gockel“ ins Weinstraßencenter eingeladen. Die Komödie in drei Akten von Erich Koch begeisterte fast 100 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Geschichte spielt um Oma Frieda, auf deren Bauernhof Männer nicht gerne gesehen sind, was auch ihre Nichten so leben. „Wir brauchen keinen Mann – alles, was lange Unterhosen