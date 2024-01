Zwei leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Autounfalls, der sich am Montag auf der B 47 bei Hettenleidelheim ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein 30-Jähriger mit seinem Auto von Hettenleidelheim in Richtung Eisenberg unterwegs, als er gegen 17 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Anschließend fuhr er nach links über die Gegenfahrbahn in die Leitplanke. Von dort schleuderte er zurück auf die Fahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Citroën einer 71-Jährigen zusammen. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand jeweils ein Totalschaden. Die Höhe der Schadensumme liegt etwa bei 13.000 Euro. Die B47 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.