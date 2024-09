Ein Verkehrsunfall hat am frühen Samstagnachmittag auf der B271 gleich einen zweiten ausgelöst. Geschehen ist das Ganze auf der Umgehungsstraße von Kirchheim, an der Einmündung zur K1 in Richtung Weisenheim/Berg. Eine 34-jährige Frau stand laut Polizei mit ihrem Passat an der Einmündung zur Bundesstraße und wollte abbiegen. Auf der B271 fuhr derweil eine 36-jährige Fahrerin eines Hyundai in Richtung Bad Dürkheim. Nach ersten Ermittlungen soll an deren Fahrzeug der Blinker zum Abbiegen nach rechts eingeschaltet gewesen sein. Die Hyundaifahrerin setzte zum Abbiegen an, da sie davon ausging, dass der PKW abbiegt. Der Hyundai fuhr jedoch geradeaus weiter und beide PKW stießen im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Zusammenprall waren beide PKW nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da die Fahrbahn durch die beschädigten Fahrzeuge blockiert war, bildete sich ein größerer Rückstau auf der B271. In diesem Rückstau kam es anschließend zu einem weiteren Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW. Der 50-jährige Motorradfahrer fuhr dabei nach aktuellem Erkenntnisstand am Rückstau vorbei. Ein 40-jähriger PKW-Fahrer wollte den Rückstau verlassen und wollte dazu wenden. Beim Ausscheren nach links übersah er den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer zu Fall kam. Alle an den Unfällen beteiligten Personen blieben glücklicherweise unverletzt, so die Polizei.