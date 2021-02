Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der B271 zwischen Bockenheim und Monsheim wurden drei Menschen verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte ein 60-Jähriger aus Baden-Württemberg gegen 13.45 Uhr mit seinem Auto von Monsheim kommend auf die B47 in Richtung Worms abbiegen. Er habe dabei eine aus Richtung Bockenheim kommende 34-jährige Wormserin übersehen, die geradeaus Richtung Monsheim fahren wollte. Die beiden Autos prallten aufeinander und drei Insassen wurden dabei leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autos wurden abgeschleppt. Die Einmündung musste wegen des Feuerwehreinsatzes, bei dem die Wehren aus Monsheim und Hohen-Sülzen beteiligt waren, bis etwa 16 Uhr aus Richtung Monsheim gesperrt werden, die B271 wurde voll gesperrt. Wer aus Bockenheim kam, wurde über die B47 umgeleitet.