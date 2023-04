Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Spieltag vor Rundenschluss steht das Damenteam des TSV Ebertsheim als Meister seiner Gruppe der Tennis-B-Klasse fest: Mit drei Zählern Vorsprung bei 8:0 Punkten ist der Aufsteiger nicht mehr einzuholen.

Der Durchmarsch von der C- in die A-Klasse ist nicht nur frühzeitig in trockenen Tüchern, sondern kommt auch für die Spielerinnen absolut überraschend. „Damit haben wir überhaupt