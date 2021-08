Diese und nächste Woche sind Bürgerworkshops zum Thema Hochwasservorsorge im Weinstraßencenter in Grünstadt geplant. Bislang haben sich für jede Veranstaltung rund 20 Menschen angemeldet, weitere Anmeldungen sind noch möglich. Die Personen, die kommen wollen, müssen vorweisen, dass sie gegen Corona geimpft oder von einer Erkrankung genesen sind. Wer beides nicht ist, soll einen tagesaktuellen Test mitbringen, teilt die Stadtverwaltung Grünstadt mit. Der Workshop für die Bewohner von Grünstadt und Sausenheim findet am Donnerstag, 2. September, 18 Uhr, im Weinstraßencenter statt. Die Versammlung für die Bürger von Asselheim ist für Dienstag, 7. September, 18 Uhr, im Weinstraßencenter geplant. Das Planungsbüro Obermeyer möchte Vorschläge zum Hochwasserschutz diskutieren. Sollten die Bürger Fotos oder Filme von Starkregenereignissen haben, bittet die Verwaltung darum, das Material mitzubringen. Coronabedingt wird um schriftliche Anmeldung (Personenzahl, Name, Anschrift, Telefon) bei der Stadtverwaltung, Bauabteilung, Kreuzerweg 2, 67269 Grünstadt, gebeten. Die E-Mail-Adresse lautet: bauamt@gruenstadt.de.