Die Bürgerstiftung in Lautersheim ist auf einem guten Weg. Wie Bürgermeister Thomas Mattern dem Gemeinderat am Mittwoch mitteilte, sei das notwendige Grundkapital von 25.000 Euro fast beisammen. In den vergangenen Wochen habe sich viel bewegt. „Es fehlen nur noch 605 Euro“, erzählte er. Man gehe jetzt in die Planung für die konkrete Gründung der Stiftung. „Einen Satzungsentwurf gibt es schon und auch ein paar Freiwillige, die mitarbeiten wollen“, verkündete er. Mit den Erträgen des angelegten Geldes sowie zusätzlichen Spenden sollen Projekte zum Wohl der Allgemeinheit finanziert werden. So haben unter anderem auch die Einwohner ohne Nachfahren die Möglichkeit, ihr Vermögen zielgerichtet ihrer Heimatgemeinde zu vererben. Erst am 1. Mai hatte ein Stiftungsfest an der Gemeindehalle als Auftaktveranstaltung zur Stiftungsgründung stattgefunden.