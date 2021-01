Die Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim für Kultur, Soziales, Umwelt, Bildung, Unterricht und Erziehung lädt alle Ehrenamtlichen ein, sich für den Bürgerpreis 2020 zu bewerben: Teilnehmen kann jeder, der sich – passend zu den Themen der Stiftung – freiwillig und unentgeltlich sozial engagiert.

Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine, Institutionen und Projekte können sich selbst um den Bürgerpreis des Landkreises bewerben oder auch von Dritten dafür vorgeschlagen werden. „Wer sich in besonderem Maße aktiv einbringt, leistet einen wichtigen Beitrag zum respektvollen Miteinander und trägt zu der hohen Lebensqualität im Landkreis Bad Dürkheim bei“, heißt es in einer Mitteilung des Stiftungsvorstands. „Dieses freiwillige Engagement möchten wir würdigen und fördern.“ Der ausgelobte Preis ist mit einem Gesamtwert von 6000 Euro dotiert.

Vorschläge und Bewerbungen müssen schriftlich bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim eingereicht werden – und zwar unter der Adresse Philipp-Fauth-Straße 11, 67098 Bad Dürkheim oder per E-Mail an info@kreis-bad-duerkheim.de. Die Bewerbung sollte den Projektnamen, eine Projektbeschreibung sowie gern auch Broschüren, Pressemeldungen und ähnliches Material enthalten. Wichtig sind auch Name, Adresse und Telefonnummer des Bewerbers. Bewerbungsschluss ist der 28. Februar 2021.