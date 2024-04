Der aktuelle Kleinkarlbacher Ortschef Daniel Krauß wird erneut für das Amt des Bürgermeisters kandidieren. Der 34-Jährige wurde von den Genossen des SPD-Ortsvereins einstimmig ins Rennen um diesen Posten bei der Kommunalwahl am 9. Juni geschickt.

Der Ortsvereinsvorsitzende Reinhold Niederhöfer sagte: „Daniel Krauß ist ein Glücksfall für unsere Gemeinde, mit ihm haben wir einen Ortsbürgermeister, der sich um die Belange unseres Gemeinwesens kümmert. Man merkt ihm an, dass er dieses Ehrenamt mit viel Freude ausübt.“ Alle seien sehr froh gewesen, als Krauß zusagte, erneut für dieses Amt kandidieren zu wollen. „In der heutigen Zeit Verantwortung für eine Gemeinde zu übernehmen, ist keine Selbstverständlichkeit“, führte Niederhöfer danach weiter aus.

Krauß blickte im Anschluss auf die nun zu Ende gehende Legislaturperiode zurück. Herbe Rückschläge seien die Entscheidung über die Schließung des örtlichen Schulstandorts sowie das Versäumnis der Verwaltung gewesen, auf den Ablauf des Baurechts für das Regenrückhaltebecken zu achten. Letzteres werfe die Gemeinde beim Hochwasserschutz um Jahre zurück. In beide Projekte sei sehr viel Arbeit investiert worden.

Das Positive überwiegt für Krauß

Allem Ärger zum Trotz überwiege jedoch das Positive. Der dreifache Vater hob unter anderem die erfolgreich verwirklichten Projekte aus der Dorfmoderation hervor: die Installation eines Regiomaten, die Einführung eines monatlichen gemeinsamen Mittagstischs, die Verwirklichung von Tempo 30 in Teilen der Ortsdurchfahrt und den Ausbau der Buslinie gen Kirchheim.

„Das zentrale Thema wird für mich auch in Zukunft die Bürgerbeteiligung bleiben“, erklärte Krauß. Ganz oben auf der Agenda der SPD stehe eine Lösung für den akuten Platzmangel in der Kita St. Nikolaus in Neuleiningen, um für die Kleinkarlbacher Kinder den Anspruch auf eine durchgängige Betreuung zu gewährleisten. Weiterhin wolle er mit dem Gemeinderat an der konsequenten Umsetzung des Hochwasserschutzkonzepts arbeiten. „Erfreulicherweise ist Kleinkarlbach nun auch Schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung, wodurch wir für die nächsten acht Jahre primären Zugang zu Fördertöpfen haben“, sagte der Verwaltungsbeamte. Mit Blick auf das erworbene Areal am Dorfgemeinschaftshaus sei das ein enorm wichtiger Mosaikstein zur Weiterentwicklung und Aufwertung der Ortsmitte.

Bezüglich der Arbeit im Gemeinderat war sich der Ortsbürgermeister mit den bisherigen Fraktionskollegen einig. Alle finden, dass der Umgang miteinander respektvoll und das Klima sachlich gewesen sei. Als Ziel für die Kommunalwahl formulierte er, weiterhin die stärkste Kraft in dem Gremium zu bleiben. Es wurde eine Kandidatenliste ohne Mehrfachnennungen aufgestellt.

Kandidaten

1. Daniel Krauß, 2. Christel Metzmann, 3. Johannes Metzmann, 4. Ulla Sauer, 5. Florian Hofferer, 6. Christian Tremmel, 7. Thorben Becker, 8. Michael Ober, 9. Alfred Lenz, 10. Ewald Ober, 11. Claus Potje, 12. Reinhold Niederhöfer und 13. Heinz-Peter Leonhardt.