Die FWG Hettenleidelheim wird keinen eigenen Kandidaten zur Ortsbürgermeisterwahl aufstellen.

Das Amt des Bürgermeisters bringe eine erhebliche, persönliche, zeitliche und nervliche Belastung mit sich, die in keinerlei Verhältnis zum Erreichbaren stehe, sagt FWG-Vorsitzender Bodo Gremmelmaier. Um so dankbarer sei die FWG, dass sich Personen gefunden hätten, die für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes kandidierten und sich so für die Bürger von Hettenleidelheim einbringen wollten.

FWG-Kandidatenliste:

1 bis 3. Chiara Lucarelli, 4 bis 6. Gisela Rempel, 7 bis 9. Thomas Wilms, 10 bis 13. Birgit Gremmelmaier, 14 bis 15. Frank Hoffmann, 16 bis 17. Jens Rybok, 18 bis 19. Bodo Gremmelmaier, 20 bis 21. Thomas Rös.