Nach 16 Jahren als Rathaus-Chef in Grünstadt wird Klaus Wagner ( CDU) bei der Bürgermeisterwahl im Juni 2025 nicht mehr antreten. Das hat der Parteivorstand nun offiziell verkündet – und zugleich einen potenziellen Nachfolger benannt: Ins Rennen gehen soll demnach Mimmo Scarmato. Der 49-jährige Sohn italienischer Eltern ist in Grünstadt geboren und aufgewachsen. Er ist verheiratet, Vater einer 20-jährigen Tochter und arbeitet als Bereichsleiter Finanzen bei der Ludwigshafener Stadtverwaltung. Dem Grünstadter Rat gehört er seit 2014 an, seit März 2021 ist er der Chef der CDU-Fraktion. Bei der Kommunalwahl im Juni holte er die meisten Einzelstimmen. Ob er tatsächlich zum offiziellen Bürgermeister-Kandidaten wird, entscheidet eine CDU-Mitgliederversammlung Anfang Dezember. Die Grünstadter SPD will ebenfalls jemanden aufbieten, hat bislang aber keinen Namen genannt. Die übrigen im Rat vertretenen Fraktionen werden voraussichtlich keine Bewerber stellen.