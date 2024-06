Vier Männer fiebern in Obersülzen und Dirmstein der Wählerentscheidung darüber entgegen, wer in ihrer Ortsgemeinde künftig ans Steuer darf. Alle Kandidaten vereint die Hoffnung auf eine große Beteiligung an den beiden Stichwahlen am 23. Juni und sie erzählen, wie es ihnen im Moment geht.

Für einen Obersülzer Bürgermeisterkandidaten ist das Rennen schon vorbei: Paul Becker von der Gemeinschaft für Obersülzen (GFO) kann sich entspannt zurücklehnen, denn mit 17,3 Prozent erhielt er bei der Kommunalwahl die wenigsten Stimmen. Enttäuscht ist der 20-Jährige von dem Ergebnis aber nicht, sondern im Gegenteil. „Ich hatte gehofft, dass es für mich zweistellig wird“, erzählt er. „Zehn oder elf Prozent hatte ich gedacht, wenn mich nur Freunde und Bekannte wählen.“ Die 73 Stimmen, die er erhielt, haben diese Erwartung übertroffen und deshalb ist er sehr zufrieden. Wie die übrigen Kandidaten in Obersülzen und Dirmstein ihre Chancen für Sonntag sehen und ob sie noch einmal die Werbetrommel gerührt haben, erfahren Sie in unserem ausführlichen Artikel.