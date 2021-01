„Ich habe in meinem Leben keine Party ausgelassen“: Klaus Wagner ist kein Kind von Traurigkeit – den 50. Geburtstag feierte der Grünstadter Bürgermeister mit 120 Gästen. Die Feier zum 60. Geburtstag, der am Donnerstag ist, fällt dagegen sehr bescheiden aus: „Ich habe zwei, drei Termine im Rathaus und einige Telefonate.“ Am Nachmittag geht’s dann zu einer Feier – und zwar im allerengsten Kreis: Kaffeetrinken mit seiner Frau und den beiden Töchtern. „Was soll man machen?“, fragt Wagner. Die Dinge sind eben wie sie sind – die Pandemie verhindert all das, was wir bis vor Kurzem noch für das Normalste der Welt gehalten haben. Zwar feiert Wagner gerne, trotzdem plant er nicht, den 60. Geburtstag nachzuzelebrieren: „Da ist der Spannungsbogen raus.“ Irgendwann werde sich schon wieder eine Gelegenheit ergeben: 2024 steht die Silberhochzeit an, und in fünf Jahren dann der 65. Geburtstag ...