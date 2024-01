Die RHEINPFALZ lässt Kleinkarlbachs Bürgermeister Daniel Krauß zur Jahreswende Bilanz ziehen und in die Zukunft schauen: Es geht um Frust über Projekte, die sich ewig hinziehen, ein schnelles Internet, das hoffentlich bald kommt, und eine funktionierende Dorfgemeinschaft, die Freude macht.

Was war der größte Erfolg 2023?

Sich für einen größten Erfolg zu entscheiden, fällt Bürgermeister Daniel Krauß (SPD) schwer, deshalb nennt er zwei: die Einrichtung der Verkaufsautomaten am Kerweplatz in Zusammenarbeit mit der Mühle Eisenbeiss und der Metzgerei Hepp, die die Lücke in der Nahversorgung etwas schließt. Und dass seit Anfang 2023 mit Hilfe von Ehrenamtlichen einmal im Monat ein Mittagstisch für die Menschen in der Gemeinde angeboten werden kann. Daraus sei mittlerweile ein wichtiger Treffpunkt in Kleinkarlbach geworden.

Was ist das wichtigste Projekt für 2024?

Neben dem Glasfaserausbau durch die Firma Mawacom ab dem zweiten Quartal findet Krauß den Beginn der Neugestaltung der Dorfmitte am wichtigsten. Der Abriss des vor zwei Jahren erworbenen Anwesens direkt neben dem Dorfgemeinschaftshaus soll 2024 erfolgen. Ziel sei es, die Weiterentwicklung im Umfeld des Dorfplatzes als Projekt in die Dorferneuerung aufnehmen zu lassen. In Kleinkarlbach sei zunächst eine Dorfmoderation durchgeführt und dann das veraltete Dorferneuerungskonzept überarbeitet worden. 2023 wurde der Ort als Schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung anerkannt, was laut Krauß die Chance auf eine maximale Förderung für das Dorfmitte-Projekt erhöht – übrigens auch rückwirkend für den Ankauf des verfallenen Nachbaranwesens.

Was wäre für die Gemeinde wichtig, wird aber 2024 (wieder) nicht angegangen?

Das Regenrückhaltebecken an der L517. „Weil wegen des Fristablaufs ein neues Planfeststellungsverfahren benötigt wird, müssen wir leider davon ausgehen, dass eine Realisierung vor 2026 nicht erfolgen kann“, sagt Krauß. Dies ist der herbste Rückschlag aus dem vergangenen Jahr und hätte nicht passieren dürfen.

Wie wirkt es sich in Ihrem Ort aus, dass die Landesregierung jetzt ausgeglichene Haushalte erzwingt?

Laut Krauß hat die Gemeinde Kleinkarlbach rund 1,6 Millionen Euro auf der hohen Kante: „Trotzdem ist es auch bei uns so, dass wir Probleme haben werden, aus eigenen Mitteln unseren Ergebnishaushalt auszugleichen.“ Es liege inzwischen ein Haushaltsentwurf vor, an dessen Ausgabenseite die Gemeinde bereits intensiv gearbeitet habe. Ein Ergebnis: Nicht unbedingt notwendige Unterhaltungsmaßnahmen werden verschoben oder auf das Notwendigste reduziert. Der Haushalt werde durch höhere Umlagen und steigenden Personal- und Betriebskosten mehr belastet als in den Vorjahren. „Dies auszugleichen, wird ein erheblicher Kraftakt“, resümiert Krauß. Es gebe allerdings im Entwurf noch vereinzelte „Unbekannte“, sodass erst im Laufe der kommenden Wochen konkrete Aussagen getroffen werden könnten. „Solange wir keine abschließende Klarheit bezüglich der Haushaltsplanung haben, werden wir auch keine Entscheidungen treffen können“, sagt Krauß. Eines aber sei jetzt schon ganz klar: Der Gemeinderat werde ganz sicher nicht „auf Verdacht“ die Realsteuerhebesätze erhöhen, um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können.

Außerhalb der eigentlichen Kommunalpolitik: Gibt es in Ihrem Ort Menschen oder Gruppen, deren Engagement Sie besonders freut?

Die gesamte Entwicklung und die Beteiligung der Menschen im Ort, unter anderem rund um Projekte im Rahmen der Dorfmoderation, machen den Bürgermeister froh und auch ein Stück weit stolz. Egal ob es die Menschen vom ehrenamtlichen Suppekaschber-Kochteam sind, Bürgerinnen und Bürger, die sich freiwillig an Arbeitseinsätzen, Aktionen oder Festen der Gemeinde beteiligen oder die Vereine, die durch Aktivitäten wie die Kerwe oder den Weihnachtsmarkt für das Gemeinwohl sorgen: „Ich bin dankbar für jede helfende Hand, ob im Vorder- oder im Hintergrund.

Zur Person

SPD-Mann Daniel Krauß ist 33 Jahre alt und seit 2019 Ortsbürgermeister in Kleinkarlbach. Im Hauptberuf arbeitet der Vater von zwei Töchtern und einem Sohn bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim im Bereich Organisation und zentrale Dienste.