Seit gut vier Monaten läuft die Dorfmoderation in Kleinkarlbach. Hier können sich Bürger bei der Entwicklung ihrer Heimatgemeinde einbringen.

Die Bilanz von Bürgermeister Daniel Krauß (SPD) fällt gut aus: „Die bisherigen Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen zeigen, dass die Bürger*innen durchaus Einfluss auf die Entwicklung Kleinkarlbachs nehmen können“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert. In den ersten Sitzungen, an denen bis zu 20 Personen im Dorfgemeinschaftshaus teilnahmen, hätten sich in den verschiedenen Gruppen bereits erste Schwerpunkte herauskristallisiert.

Gastronomie und Dorfevents stehen oben

Auf der Prioritätenliste der AG Zukunft im Dorf stünden dabei gastronomische Angebote und zusätzliche Dorfevents ganz oben. Hierzu seien etwa ein ehrenamtlich betriebenes Dorfcafé, die Reaktivierung des Pavillons und regelmäßige Filmabenden vorgeschlagen worden.

Auch die Lebensmittelversorgung und die Entwicklung eines Rundwanderwegs seien bereits thematisiert worden. Derzeit werde geprüft, ob die Anschaffung eines Lebensmittelautomaten mit regionalen Waren des täglichen Bedarfs realisierbar ist. Was die Entwicklung des Rundwanderwegs betrifft, habe sich eine Projektgruppe gegründet, welche bereits einen möglichen Routenverlauf vorgeschlagen habe.

Dorfentwicklung und Verkehr interessiert die meisten

Die teilnehmerstärkste Arbeitsgruppe sei die AG Dorfentwicklung und Verkehr. Hier würden einerseits Projekte wie etwa die zukünftige Nutzung des Schulgebäudes und des Sportgeländes sowie der Ausbau der Infrastruktur an der Ochsenwiese besprochen. Andererseits stünden kontrovers diskutierte Verkehrsthemen auf der Agenda. Insbesondere die Verkehrssituation in der Haupt- und Flurystraße, wo ein stark frequentierter Durchgangsverkehr mit hohem Lkw-Anteil, hohe Geschwindigkeiten und teilweise schmale Bürgersteige zu verzeichnen sind, ärgere viele Anwohner.

Infoveranstaltungen zum Klima

Beim Thema Klima und Umwelt wünschen sich die Bürger mehr Informationen, etwa in Form einer Themenreihe mit Infoveranstaltungen und Vorträgen. Der Startschuss soll im Frühjahr mit einer Infoveranstaltung zum Thema „Photovoltaik und Solarenergie“ fallen.

Weiterer wichtiger Bestandteil der Dorfmoderation ist die Kinder- und Jugendbeteiligung. Die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren wurden Mitte November bei einem Streifzug durch den Ort hinsichtlich ihrer Wünsche und Vorstellungen befragt. Dabei wurden insbesondere die beiden Spielplätze unter die Lupe genommen. Die Jugendlichen sollen im Frühling beteiligt werden.