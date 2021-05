Interview: Ein Sommer ohne Weinfeste? „Das wird eine echte Herausforderung für die Pfälzer Lebensart und den Tourismus“, sagt Grünstadts Bürgermeister Klaus Wagner (CDU). Im Interview mit Kathrin Schnurrer erzählt er, wie die Stadtverwaltung in Corona-Zeiten arbeitet und warum er mit den Abiturienten mitfühlt.

Sie waren am Karfreitag bei der Pressekonferenz, in der angekündigt wurde, dass das Kreiskrankenhaus schließen muss. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?

Wir haben in Grünstadt eine hervorragende Gesundheitsversorgung mit dem Kreiskrankenhaus und vielen Ärzten drum herum. Wenn dann das Kreiskrankenhaus schließen muss, sieht man, wie schnell ein System durch ein Virus gefährdet werden kann. Da wird man schon nachdenklich.

Sind Sie selbst gesund?

Ich fühle mich fit. Aber ich mache mir schon Gedanken, was ich beachten muss, damit ich mich nicht anstecke, abgesehen vom Mindestabstand, den halte ich sowieso ein. Was mich nachdenklich macht: Bei einigen Märkten gibt es eine Einkaufswagenpflicht. Nach dem Einkaufen drängt es mich zum Händewaschen, bevor ich mir aus Versehen ins Gesicht fasse, da die Griffe am Wagen zwischendurch nicht desinfiziert werden. Man überlegt im Alltag einfach: Was könnte passieren, wo könnte man sich anstecken?

Wie läuft die Arbeit in der Stadtverwaltung?

Wir haben die Arbeitsabläufe umgestellt. Mitarbeiter wurden auf die beiden Häuser Kreuzerweg 2 und 7/9 aufgeteilt, zum Beispiel eine Standesbeamtin, ein Teil der Stadtkasse, der stellvertretende Büroleiter und so weiter arbeiten vom anderen Haus aus, wobei Begegnungen zwischen den Häusern auf das Notwendigste beschränkt werden. Bis zu 15 Kollegen können vom Homeoffice aus arbeiten, in einigen Abteilungen haben sich Überstunden und alter Urlaub angesammelt, die werden jetzt abgebaut.

Was sind die besonderen Herausforderungen in Corona-Zeiten?

Die Ordnungs- und Sozialabteilung ist derzeit besonders gefordert, sie ist für die Umsetzung der Verordnungen zuständig, da gibt es immer wieder neue. Ein Problem ist, dass manchmal die Vorgaben schon da sind, aber die Auslegungshilfen noch nicht. Ein Beispiel: Bis Ende August sollen keine Großveranstaltungen stattfinden. Aber wie ist das definiert? Wo geht das los? Bei 50 Leuten, 100, 200, 500? Den Neubürgerempfang werden wir absagen, den kann man verschieben, wir werden die Neubürger nächstes Jahr einladen. Und unsere Finanzabteilung hat derzeit sehr viel mit Stundungs- und Herabsetzungsanträgen für die Gewerbesteuer zu tun. Es geht um einen mittleren sechsstelligen Bereich. Aktuell liegen uns zehn Stundungsanträge für Gewerbesteuerabrechnungen und 74 Herabsetzungsanträge für Gewerbesteuervorauszahlungen vor.

Wie geht die Stadt damit um?

Wir handhaben das schon sehr großzügig. Wir verschenken die Steuergelder ja nicht, die Gewerbetreibenden können die Zahlung einfach auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. (Die Gewerbesteuer-Zahlung wird viermal im Jahr fällig, d. Red.) Man kann davon ausgehen, dass wir in eine Rezession rutschen, in welchem Ausmaß, bleibt abzuwarten. Die Stadt wird weniger Einnahmen aus der Gewerbesteuer, der Vergnügungs- und dem Anteil an der Einkommenssteuer haben. Bei den Einnahmen wird es also Rückgänge geben. Auf der anderen Seite bleiben die Auszahlungen im Wesentlichen erhalten, da sind die Löhne und Gehälter für die Mitarbeiter ein sehr großer Teil.

Blicken wir ins Bauamt: Am Leininger Oberhof sind derzeit Entrümpler zugange. Wie sieht es bei den beiden anderen Projekten, dem Ausbau der Obersülzer Straße und dem Errichten eines Kita-Gebäudes neben der Dekan-Erst-Schule aus? Läuft hier alles wie geplant?

Im Moment ist noch alles im Zeitplan. Da wird mit dem fortgefahren, was wir vor der Krise beschlossen haben. Allerdings ist nicht final absehbar, inwieweit die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Maßnahmen mit sich bringt.

Derzeit regieren Sie und alle anderen Bürgermeister im Land ohne Rat. Wie läuft das?

Ja, wir fassen Eilentscheidungen, nach Paragraf 48 der Gemeindeordnung. Da heißt es: „Der Bürgermeister kann in Angelegenheiten, deren Erledigung nicht ohne Nachteil für die Gemeinde bis zu einer Sitzung des Gemeinderats oder des zuständigen Ausschusses aufgeschoben werden kann, im Benehmen mit den Beigeordneten anstelle des Gemeinderats oder des Ausschusses entscheiden.“ Wir informieren die Ratsmitglieder über die Entscheidungen. Es ist ja nicht so, dass wir Politik am Rat vorbeimachen wollen. Regieren ohne Rat muss die Ausnahme bleiben. Aber die öffentliche Hand muss auch weiterarbeiten…

Welche Eilentscheidungen sind in den vergangenen Wochen getroffen worden?

Wir haben für den Leininger Oberhof die Arbeiten für die Reinigung der Oberflächen, unter anderen Abstrahlen (70.593 Euro) und für den Rohbau (513.526 Euro) vergeben, außerdem den Auftrag für den Einbau einer Klimaanlage im Haus des Kindes. Bei Stundungen von Gewerbesteuer ist es so, dass wir in die Gremien müssten, wenn es um mehr als 20.000 Euro geht. Wir hatten bislang drei solcher Fälle, das lief dann auch über Eilentscheidungen. Ebenso wie die Gewährung eines Zuschusses für eine Geschäftsgründung im Rahmen unseres städtischen Programms.

Ist schon absehbar, wann der Stadtrat das nächste Mal tagt?

Die nächste Sitzung wäre am 19. Mai angesetzt. Aber ob und in welcher Form sie stattfindet, will ich erst nächste Woche entscheiden. Wir haben diesen Donnerstag eine Bürgermeister-Dienstbesprechung mit den hauptamtlichen Kollegen aus dem Kreis Bad Dürkheim. Ich denke, dass wir dann ein gemeinsames Vorgehen abstimmen. Aber wir werden schon versuchen, dass wir vor der Sommerpause wenigstens noch eine Sitzung hinkriegen.

Im Nachhinein ist man schlauer, klar. Aber: War es die richtige Entscheidung, den verkaufsoffenen Sonntag am 8. März noch stattfinden zu lassen?

Das ist ein fließender Prozess gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt war Corona noch kein großes Thema, wir hatten noch keinen offiziellen Corona-Fall in Grünstadt. Wir hatten die Werbemaschinerie schon angeworfen, es war an einem Punkt, wo wir nicht mehr absagen konnten. Und es war nicht der Fall, dass es die Infektions-Zahlen nach oben gedrückt hätte, auch wenn ich mir schon Gedanken gemacht habe, ob nicht durch diese Veranstaltung das Virus eingeschleppt wird. Das war die letzte Großveranstaltung in Grünstadt. Eine Woche später hätte man sie wohl abgesagt.

Unabhängig davon, wie man nun Großveranstaltung definiert, nehme ich an, dass die Weinfeste alle ausfallen.

Davon gehe ich derzeit aus. Ein Sommer ohne Weinfeste wird eine echte Herausforderung für die Pfälzer Lebensart und den touristischen Sektor. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir längerfristig mit Corona zu tun haben. Das ist eine völlig neue Erfahrung für uns alle.

In Grünstadt hat es neben dem Kreiskrankenhaus auch das Azurit-Seniorenzentrum sehr stark getroffen. 34 Mitarbeiter und Bewohner sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, vier Menschen verstorben. Haben Sie Kontakt zum Azurit?

Wir haben dem Azurit Desinfektionsmittel geliefert, ansonsten nicht. Da ist ja das Gesundheitsamt involviert, das ist Sache des Kreises.

Im Moment ist die Stunde des Kreises, des Landrats und des Gesundheitsamts. Fühlt man sich als Bürgermeister da manchmal machtlos?

Machtlos würde ich mich fühlen, wenn ich den Drang hätte, immer überall mitreden zu wollen. Ich versuche, die Aufgaben, die auf uns als Stadt entfallen, bestmöglich zu lösen. Jeder muss in der Krise den Part in seinem Verantwortungsbereich erfüllen. Wir sind in einer sehr guten Kommunikation mit dem Kreis, ich war bei der Pressekonferenz im Kreiskrankenhaus dabei, ich telefoniere öfter mit Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld. Das läuft.

Bei jenem Termin im Krankenhaus haben Sie Mundschutz getragen. Ansonsten auch?

Noch nicht. Wir haben für unsere Verwaltung Mundschutzmasken bestellt, ebenso habe ich privat für die Familie welche besorgt. In begegnungsreichen Situationen werde ich es künftig tun.

Sie hatten über Ostern Urlaub im Odenwald geplant. Der fiel nun aus. Wie war der Osterurlaub?

Viel Sport, Fahrradfahren, laufen. Ich bin sogar mit meiner Frau den am 5. April abgesagten Halbmarathon gelaufen, unsere Kinder haben die Getränkestation übernommen. Und zu Hause gibt’s immer was zu tun, wir waren mit der Gartenarbeit noch nie so weit, wie in diesem Jahr.

Ihre ältere Tochter hat dieses Jahr das Abitur gemacht – das Abi 2020 wird den Schülern wohl als freudlose Veranstaltung in Erinnerung bleiben. Wie war’s in Ihrer Familie?

Natürlich waren ihre ganzen Mitabiturientinnen und Mitabiturienten nicht sehr erfreut. Es gibt Bestrebungen, die Feierlichkeiten nachzuholen. Aber wann und wie? Die Spannungskurve wird nicht mehr da sein. Das Zeugnis kam dann per Post. Das ist natürlich bitter. Man hat ja selbst Abi gemacht und weiß, wie man danach gefeiert hat.