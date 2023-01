Rückschau und Ausblick: In Ebertsheim könnten bis Jahresende Leitungen für schnelles Internet liegen. Allerdings übernimmt wohl nicht die Deutsche Glasfaser die Arbeiten. Es ist nicht das einzige Bauvorhaben für 2023, wie Ortsbürgermeister Bernd Findt erklärt.

Es ist durchaus möglich, dass Bernd Findts „größte Enttäuschung des Jahres 2022“ in diesem Jahr zu einem großen Glücksfall für Ebertsheim und seinen Ortsteil Rodenbach entwickelt. Der Bürgermeister konnte kaum nachvollziehen, dass „trotz Kooperationsvertrags mit der Deutschen Glasfaser immer noch nicht mit dem Glasfaserausbau in unseren beiden Ortsteilen begonnen wurde“. Auch habe die Firma trotz mehrerer Versuche der Kontaktaufnahme nichts von sich hören lassen. Ohnehin blickt Findt „nach den leidvollen Erfahrungen in anderen Ortschaften der VG Leiningerland mit gemischten Gefühlen auf die Zusammenarbeit mit dieser Firma“.

Weiße Flecken

Allerdings ergebe sich nach den Versäumnissen der Deutschen Glasfaser nun „möglicherweise die Chance, den Ausbau mit einer anderen Firma durchzuführen“, sagt Findt. Die Firma Mawacon hat ein Angebot zur Verlegung von Glasfaserleitungen bis ans Haus gemacht. Mit der Arbeit dieser Firma hatte Wattenheim unlängst gute Erfahrungen gemacht. Geplanter Baubeginn in Ebertsheim sei März oder April, die Bauzeit betrage etwa sechs Monate, teilte Findt mit. Nach Angaben von Mawacon sollen, „alle Straßen, wenn gewünscht auch mit Hausanschluss – also Kabelführung ins Hausinnere – , komplett versorgt“ werden. Ein Vertreter des Unternehmens werde das Breitband-Angebot beim Ebertsheimer Neujahrsempfang am 22. Januar grundsätzlich erläutern, kündigt Findt an. In einer Bürgerversammlung am 8. Februar werde dann näher über das Verlegen der Glasfaserleitungen in Ebertsheim und Rodenbach informiert.

Wo wird gebuddelt?

Neben der Glasfaserverlegung stehen dieses Jahr weitere Bauprojekte an: insbesondere die Sanierung der Eisbachbrücke in der Hauptstraße. Nach Auskunft der Bauabteilung der Verbandsgemeinde soll auch dort im März oder April die Sanierung beginnen, teilt Findt mit. Die Hauptstraße werde im Bereich der Brücke mindestens zwei Monate gesperrt.

Weitere Bauprojekte sind: Pflasterung des Fahrbahnteilers auf der L395 am Ortseingang Richtung Mertesheim, Ausbau des „Dorfhofs“ mit Parkflächen in der Hauptstraße 5 Ende des Jahres und Bau eines vier Meter großen Insektenhotels im Renaturierungsgebiet sowie der Neuanstrich des Konrad-Stiefenhöfer-Hauses.

Wichtigstes Projekt

Für die kommenden zehn Jahre nennt Findt als wohl wichtigstes Projekt die Ausweisung von Neubauplätzen. Nach Mitteilung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, wird der Gemeinde Ebertsheim laut Findt eine Fläche von insgesamt 17.000 Quadratmetern zur Neubebauung zugewiesen. Diese gelte es, in den kommenden beiden Jahren bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Leiningerland einzuarbeiten. Findt: „Um das Neubaugebiet umzusetzen, bedarf es genauer Planung zur eventuellen Lage und Schaffung geeigneter und angepasster Infrastruktur – wie Verkehrswege und eventuell Neubau einer Kita.“

Größte Bauchschmerzen

Sorgen bereitet Findt „in erster Linie die unzureichende finanzielle Ausstattung unserer Gemeinde“. Denn mit den Steuereinnahmen, die nach Abgabe der Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde bleiben, könnten nicht einmal die laufenden Kosten im Gemeindehaushalt gedeckt werden. Auch mit dem sogenannten Schuldenschnitt des Landes „werden wir es in Zukunft nicht schaffen, einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen“, betont Findt. Es bedürfe grundsätzlicher struktureller Änderungen durch die „große Politik“, damit die Kommunen in den Jahren nach der vorgesehenen Entschuldung nicht automatisch wieder in ein riesiges „Schuldenloch fallen“. Sein innigster Wunsch wäre deshalb „eine dauerhaft ordentliche Finanzausstattung“ der Kommunen, um selbst gestalten zu können.

Weitere Ärgernisse

Die Vorgaben der Ordnungsbehörden zu Umzügen bei Volksfesten und Kerwen „sind in ihrer Auslegung ziemlich einschränkend“, kritisiert Bernd Findt. Auch in Ebertsheim habe der jahrzehntelang durchgeführte Kerweumzug wegen der erhöhten Sicherheitsanforderungen nicht stattfinden können.

Außerdem kritisiert er, dass es immer wieder „Probleme durch rücksichtsloses Park- und Fahrverhalten“ im Ort gebe. Vorhandene Parkflächen auf den Gebäudegrundstücken oder in Garagen würden nicht genutzt, stattdessen werde das Fahrzeug auf öffentlichen Straßen und Wegen geparkt, so entstünden Risiken für Fußgänger und Radfahrer, betont er.

Helden des Orts

Es gebe in Ebertsheim-Rodenbach viele „HeldInnen“, die mit ihrer freiwilligen Arbeit zu einer funktionierenden Dorfgemeinschaft beitragen, sagt Findt „Seien es die Vorstände und Mitglieder der Vereine und Institutionen, seien es die Arbeiter im A-Team oder die im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählergruppen. Jede und jeder, der sich für ein gedeihliches Miteinander bei uns einsetzt, ist für mich ein Held oder eine Heldin, unseres Orts.“

Zur Person

Der 63-jährige Bernd Findt von der Wählergruppe Freie Liste (FL) ist pensionierter Kriminalbeamter und seit Juli 2014 Ebertsheims Ortsbürgermeister.

Neujahrsempfang

Sonntag, 22. Januar, 11 Uhr, Sporthalle.