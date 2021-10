In normalen Zeiten hätte Frank Rüttger eine Halle angemietet und groß gefeiert. Doch es ist immer noch Pandemie. Deswegen wird der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Leiningerland seinen runden Geburtstag am Mittwoch eher klein begehen.

„50 Jahre – da überlegt man schon, wo die Zeit hingekommen ist“, sagt Frank Rüttger (CDU), der seit 2018 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Leiningerland ist. Den Geburtstag feiere er traditionell mit seiner Zwillingsschwester Jutta, der älteren Schwester, den Eltern und den Familienmitgliedern. Rund 30 Leute kommen zusammen. Das Wichtigste für ihn sei die Familie, sagt er: „Ich bin ein Familienmensch durch und durch.“ Am Donnerstag geht’s zurück ins Büro: Am Vormittag stehen Besprechungen mit den Mitarbeitern der Werke in Hettenleidelheim an, ab 14 Uhr ist Rüttger in Grünstadt im Verwaltungsgebäude anzutreffen. Er nimmt an, dass dann auch der eine oder andere Gratulant vorbeischaut – den er dann wiederum zu einem Imbiss in den Ratssaal einladen will. Eine große Feier im Rathaus ist nicht geplant – da wolle er, Stichwort Corona, Vorbild sein. Er hoffe, dass er trotz des „markanten Alters“ nur einen Tag älter werde, scherzt Rüttger, dem wichtig ist, „dass man als Mensch sein Leben genießen kann“.