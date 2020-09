Zwei Gerolsheimer Frauen haben vor Kurzem das Projekt „Gerolsheim bewegt sich“ ins Leben gerufen. Ihr Credo: „Stillstand ist Rückschritt.“ Sie wollen ihren Wohnort aufwerten – optisch, gesellschaftlich, kulturell. Und jeder soll mitmachen können.

In der Gerolsheimer Hauptstraße sind morgens die Schulbusse unterwegs. Die Kinder aus dem Nachbarort steigen aus, Lehrer winken den Autofahrern und halten sie dazu an, langsamer zu machen, damit die Kinder sicher über die Straße gehen können. Für Simone Ulrich war das der Auslöser. „Es muss etwas passieren“, sagt die zweifache Mutter im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Beim Spazierengehen durch den Ort in den vergangene Wochen habe sie immer wieder Irmgard Gurdan getroffen und sich mit ihr darüber unterhalten, wie es früher mal in Gerolsheim war – und was man heute wieder machen könnte. Das war rückblickend quasi die Geburtsstunde von „Gerolsheim bewegt sich“.

Keine Konkurrenz zu anderen Projekten

Mittlerweile hat das Projekt Fahrt aufgenommen. Die 41-Jährige hatte bei Facebook einen Post abgesetzt und Gleichgesinnte gesucht. „Super Idee, ich bin dabei“, war der Tenor der vielen Rückmeldungen. „Die positive Resonanz hat mich sehr überrascht“, sagt Ulrich, die nach dem Motto lebt: „Stillstand ist Rückschritt“. Vor allem in der Zeit des Corona-bedingten Lockdowns habe sie das gemerkt, als niemand sich mehr treffen konnte, viele Veranstaltungen ausfallen mussten. „Wir wollen jetzt wieder etwas ins Rollen bringen“, erklärt Ulrich, die für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt.

„Gerolsheim bewegt sich“ soll aber anderen Gruppen und Organisationen keine Konkurrenz machen, stellt Ulrich klar. „Im Ort gibt es schon viele engagierte Leute, die tolle Arbeit leisten. Aber auch sie können nicht alles machen, und wir wollen unterstützen.“ Konkrete Themenfelder hat Ulrich noch nicht im Kopf. „Klimaschutz, Grünflächen, kulturelle Angebote und Projekte für Jugendliche und junge Familien – da gibt es so viele Möglichkeiten“, zählt sie auf. Fest stehe für sie nur: „Null Politik.“ Das Projekt soll ausschließlich einen gemeinnützigen Fokus haben. Jedoch: „Der Ortsbürgermeister steht hinter uns“, versichert sie. Einer Zusammenarbeit – auch mit dem Rat – steht ihrer Ansicht nach nichts im Wege.

Konkrete Inhalte will Ulrich bei einem Treffen im Dorfgemeinschaftshaus am 9. Oktober präsentieren. „Alle Themen, die bis dahin bei mir auflaufen, werde ich vorstellen“, kündigt sie an. Sie hofft, dass viele Bürger kommen und Ideen und Vorschläge mitbringen. „Wir können nur etwas im Team erreichen, nicht als Einzelperson“, meint Ulrich. „Jeder ist herzlich willkommen und kann Tipps und Anregungen mitbringen“, bekräftigt sie.

Termin