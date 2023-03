Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gegen den Bau eines Parkplatzes in der Nähe des Renaturierungsgebiets an der Eisbach in Ebertsheim regt sich Widerstand. Bürger haben Unterschriften gegen das vom Umweltausschuss der Gemeinde beschlossene Projekt gesammelt – und mit ihren Vorschlägen bei Ortsbürgermeister Bernd Findt (FWG) offene Türen eingerannt.

Zum Hintergrund: Noch ist das Renaturierungsgebiet am Eisbach nicht offiziell abgenommen oder eingeweiht, dennoch ist der Ärger bereits groß. Das schicke Piratenschiff und der