Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Energiewende soll auch ins Leinigerland kommen. Genauer gesagt: acht Windenergieanlagen der Firma Gaia. Doch das geplante Projekt zwischen Obrigheim und Dirmstein und in der Nähe des Metrolagers, ruft nicht in allen betroffenen Gemeinden Begeisterung hervor. Die RHEINPFALZ hat Passanten nach ihrer Meinung zu erneuerbaren Energien vor ihrer Haustür befragt.

Sylvia Würtz (50) aus Weisenheim am Berg appelliert an die Politik, mehr Geld in erneuerbare Energien zu investieren. „Wir sollten raus aus Kohle und Atom. Wind und Sonne müssten mehr