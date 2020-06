Angeregt von der Aktion „1000 Bäume für Grünstadt“ wollen Anwohner des Baugebiets Battenbühl und weitere Asselheimer Bürger 56 Bäume für ihren Ortsteil spenden. Gepflanzt werden sollen sie auf der Trasse der ehemaligen Hochspannungsleitung im Battenbühl und auf der Grünfläche des Dornfelderwegs. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt empfiehlt dem Stadtrat, diese Spende anzunehmen. Die Stadt muss die Kosten für die Pflanzung von 200 bis 300 Euro pro Baum und die Pflege übernehmen.

In der Sitzung am Dienstagabend sprach Elke Vetter (Grüne) von einer super Aktion und regte an, bei der Auswahl auf Sorten zu achten, die wenig Pflegebedarf haben und in die Region passen. Ihre Parteikollegin Susanne Faust könne als Fachfrau dabei beraten. Die Pflanzkosten könnten durch Spenden reduziert werden, vielleicht seien auch Pflegepartnerschaften möglich. Während der Asselheimer Ortsvorsteher Norbert Schott (SPD) den Bürgern nicht vorschreiben wollte, welche Bäume sie spenden, unterstützte Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) Vetters Vorschlag: Es gehe nicht darum, vorschreiben, sondern zu beraten.

Johannes Adam (FWG) schlug vor, bei Firmen nachzufragen, ob sie die Bäume zu einem günstigeren Preis setzen könnten. Bei größeren Bestellungen seien Baumschulen möglicherweise bereit, die Bäumen sogar kostenlos einzupflanzen, meinte Elke Vetter.