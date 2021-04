Die Bissersheimer zeichnen sich immer wieder dadurch aus, dass die kommunale Aufgaben in Eigenleistung übernehmen. Nachdem in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Spielplatz und der Zustand dort aufgestellten Geräte Thema war, hat Ortsbürgermeister Elmar Reichert eine Überprüfung durch ein Fachunternehmen veranlasst. Die festgestellten Mängel haben die Beigeordneten Benno Heilmann und Frank Pfaffmann in einer ehrenamtlichen Hilfsaktion beseitigt und gleichzeitig dafür gesorgt, dass ein schon 2019 geplantes und konzipiertes Spielhaus jetzt auf dem Spielplatz seinen Standort gefunden hat. Auch den Fallschutz an einigen Spielgeräten haben die freiwilligen Helfer erneuert, so dass der Gemeinde letztlich keine größeren Kosten entstanden sind, lobte Reichert. Um Kosten zu sparen, habe sich der Gemeinderat bei der Sanierung der Goldbergbrücke zunächst für eine kleine Lösung entschieden, bei der die Sandsteine an der Brücke und die Geländer neu befestigt werden und außerdem der Brückenbelag erneuert wird. Dafür holt die Gemeinde jetzt ein Angebot ein, über das in einer späteren Sitzung entschieden wird. Zugestimmt habe der Rat außerdem der Vergabe des Auftrags für den Grabaushub, wie er überall in der VG jetzt neu beschlossen wird. Auswirkung davon sei dann auch eine Anpassung der Friedhofssatzung gewesen, so der Ortsbürgermeister.