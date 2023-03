Das Thema Energiesparen ist bei der Einwohnerfragestunde des Stadtrats mehrmals Thema gewesen. Dabei zeigte sich, dass aufmerksam beobachtet wird, wo und wann das Licht an ist. So kritisierte ein Bürger, dass das Cabriobad unlängst „in Festbeleuchtung“ erhellt war: „Das komplette Bad mit Außenbereich stand im Licht.“ Ein anderer Bürger beschwerte sich darüber, dass die Rudolf-Harbig-Anlage zwei Stunden lang „in voller Beleuchtung“ gewesen sei, obwohl dort keiner trainiert habe. Zu beiden Anmerkungen gab es in der Sitzung direkt auch Reaktionen. Im Falle des Cabalelas ist es so, dass immer dann automatisch die komplette Beleuchtung anspringt, wenn – wie es hier der Fall war – die Alarmanlage angeht, wie Badleiter Klaus Wasmuth informierte. Das müsse auch so sein, damit im Unglücksfall Menschen den Weg nach draußen finden und sich auf dem Außengelände zurechtfinden könnten. Karlheinz Schneider, FWG-Vertreter im Rat und Vorsitzender des Sportvereins VfR, berichtete in Sachen Rudolf-Harbig-Anlage, dass die Trainer angehalten seien, nach jedem Training die Beleuchtung auszuschalten. Außerdem gebe es eine Zeitschaltuhr für das Gelände. Das Licht gehe automatisch aus. Zum konkreten Abend könne er nichts sagen, aber möglich sei auch, dass dort Läufer trainierten – und die Anlage deswegen beleuchtet war. Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) berichtete in diesem Zusammenhang, dass alle städtischen Einrichtungen dazu aufgefordert worden seien, „energiebewusst“ zu agieren.