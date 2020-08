Die Ebertsheimer Bildungsinitiative zeigt am morgigen Dienstag, 19 Uhr, in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung RLP und der Kulturinitiative Alte Papierfabrik „Der älteste Schüler der Welt“. Der Film wird in der Reihe „Politisches Kino in der Fabrik“ gezeigt. Der 84-jährige kenianische Veteran Maruge erfährt aus dem Radio, dass die Regierung jedem eine freie Schulbildung gewährt. Dadurch sieht er seine einzige Chance, doch noch Lesen und Schreiben zu lernen und löst als ungewöhnlicher Schüler der örtlichen Grundschule einigen Tumult aus. Das berührende Drama handelt von wahren Begebenheiten um die Verwirklichung eines Traumes und von der Geschichte eines Landes. Ort: Klangraum21, Eduard-Mann-Str. 3. Der Eintritt ist frei. Anmeldung erforderlich: E-Mail an info@ebi-ev.de, Telefon 06359-9613103.