In den kommenden Tagen werden in Grünstadt und Sausenheim vier Bäume gefällt. Ein Baumsachverständiger hat festgestellt, dass sie kaputt sind. Entfernt wird eine Kastanie auf dem Gelände des Friedhofs in Sausenheim in Höhe der Friedhofshalle. Bei diesem Baum wurde ein Bandkrustenpilzbefall festgestellt. „Die Fällung des ortsbildprägenden Baums wurde durch die Untere Landespflegebehörde bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim genehmigt“, teilt die Stadtverwaltung mit. Es soll ein Ersatz gepflanzt werden. Ein Spitzahorn, der im Stadtpark nordwestlich der Bückelhaube steht, hat die Rußrindenkrankheit und wird deswegen gefällt. Weil bereits ein Großteil von ihm abgestorben ist, wird auch ein Ahorn, der in Höhe des Stadthauses im Kreuzerweg 7 steht, entfernt. Eine Winter-Steinlinde auf dem Friedhof in Grünstadt kommt weg, weil sie Faulstellen im Stammbereich aufweist.