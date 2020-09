Öl hat am Samstagabend den Ellenbach und den Eisbach verschmutzt. Das rief die Feuerwehren aus Ramsen und Eisenberg, Einsatzkräfte des Gefahrstoffzugs des Donnerskreises und auch die Polizei auf dem Plan. Im Bereich der Ellenbach nahe der Ripperterstraße und der Hauptstraße scheint das Öl ins Wasser geraten zu sein. „Bei dem Öl handelte es sich wohl nicht um Diesel oder Heizöl, sondern eher um Motoröl“, vermutet der Ramser Wehrführer Christoph Gönnewig. Für die 21 Wehrleute, die zu diesem Einsatz ausrückten, war vor allem Wassertreten in den Bächen angesagt. „Wir haben an vier Stellen – im Ellenbach, im Eisbach am Mühlweg, in der Bahnhofstraße an der Eisbachbrücke und in der Pfaffenhecke unweit des Feuerwehrgerätehauses Ölsperren über den Bach gelegt“, erklärt Gönnewig. Hinter den Sperren wurde ein speziell für den Wassereinsatz geeignetes Ölbindemittel ausgebracht. Dieses Mittel schöpften die Feuerwehrleute in mühevoller Handarbeit mehrere Stunden lang auf und sammelten das belastete Material in speziellen Behältern. Gegen 18 Uhr ist der Alarm eingegangen, bis 21.45 Uhr hat der Einsatz gedauert. Sechs Fahrzeuge der Wehren aus Ramsen und Eisenberg waren angerückt. Über die Menge an Öl, die in die beiden Gewässer gelangt war, konnte der Wehrführer keine Angaben machen. Auch die Polizei weiß dazu nichts Näheres, ebenso wenig wie über die genaue Art des Gefahrstoffes, wie sie auf Nachfrage gestern mitteilte. Hinsichtlich des Verursachers der Verschmutzung gebe es eine Vermutung, die Ermittlungen laufen, so die Polizei.