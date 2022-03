Auf dem Waldparkplatz an der L396 in Kerzenheim ist am Samstagmorgen eine Pkw-Fahrerin bestohlen worden. Als die Halterin eines schwarzen Hyundai zwischen 9.03 Uhr und 9.28 Uhr mit ihrem Hund spazieren war, haben laut Polizei offensichtlich Unbekannte die Gelegenheit genutzt. Sie schlugen die hintere Scheibe auf der Fahrerseite ein. Anschließend wurde das Fahrzeug durchsucht, wobei die darin versteckte Handtasche gefunden und dann entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden, Telefon 06352 9110.