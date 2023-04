Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Reifen- und Kfz-Service Reifen Stefan im Grünstadter Industriegebiet können Autofahrer ihre Wagen schon seit 2004 selbst waschen. Dazu stehen in der Ferdinand-Porsche-Straße Hochdruckreiniger parat. Die werden seit einigen Tagen sogar CO2-neutral betrieben, was in Deutschland bisher ziemlich einzigartig ist.