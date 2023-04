Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist gar nicht lange her, da erschien das Buch „Glücksorte in und um Speyer“ der in Speyer lebenden Autorin Katja Edelmann. Schon erscheint heute ihr neues Buch: „Meine Auszeiten – Pfalz“. Darin stellt sie 70 Ausflüge zum Durchatmen und Kraft schöpfen in der Pfalz vor. Am Freitag ist in der Grünstadter Buchhandlung Frank die Premierenlesung zu dem Band.

Nun ja, die Pfälzerin und der Pfälzer gelten nicht gerade als hyperaktiv, aber in Bewegung ist man bei uns eigentlich schon regelmäßig. Jeden zweiten Samstag