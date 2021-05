Von Benjamin Fiege

Auch in diesem Jahr wird es coronabedingt keinen Automarkt in Eisenberg geben. Die eigentlich für den 13. Juni vorgesehene Veranstaltung wurde endgültig abgesagt. Auch der verkaufsoffene Sonntag ist damit abgeblasen. „Die Veranstaltung war so einfach nicht durchführbar. So etwas braucht ja einen gewissen Vorlauf, vor vier Wochen wusste niemand, wie sich die Zahlen entwickeln. Und man kann einfach nicht gewährleisten, dass die Leute Abstand halten“, so Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) gestern etwas zerknirscht. In guten Jahren locke der Markt immerhin mehrere Tausend Besucher an. „Es ist schade, wir hatten das Ganze ja schon vergangenes Jahr absagen müssen, hatten im Vorfeld ja damals eigentlich ganz groß geplant, mit Street-Food-Trucks“, so Funck, der nun hofft, dass die Veranstaltung 2022 in den städtischen Event-Kalender zurückkehrt. bfi